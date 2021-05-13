Açlıkla mücadele eden Afrika salgınla da mücadele ediyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 125 bin 705'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 699 bin 206 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 235 bin 492'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.