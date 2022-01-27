AFAD, Güney Sudan'da

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) fonuyla tedarik edilen insani yardımlar, Türk Kızılay tarafından Güney Sudan'daki sel mağdurlarına ulaştırıldı.

Yardımlar, Türk Kızılay ile Güney Sudan Kızılhaçı, Dünya Gıda Programı ve Güney Sudan İslam Konseyi iş birliğinde Ezo ve Bor bölgelerinde sellerden ve çatışmalardan etkilenen 12 bin kişiye dağıtıldı.