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Afrika alarm veriyor: 4 milyonu geçti

Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 422 bini aşarken virüs nedeniyle 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Afrika 15.04.2021, 14:18 15.04.2021, 14:35
Afrika alarm veriyor: 4 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 117 bin 58 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 422 bin 185'e yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 954 bin 475'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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