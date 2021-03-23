Afrika alarm veriyor: vaka sayıs 4 milyonu aştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 110 bin 466 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 149 bin 65'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 708 bin 270'e çıktı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm de Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 30'dan fazla ülkede kitlesel aşılama başladı.

AA