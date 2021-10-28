Afrika Birliği'nden Sudan'a yaptırım

Afrika Birliği (AfB), hükümetin sivil kanadına yönelik askeri müdahale sonrası Sudan'ın tüm faaliyetlere katılımını askıya aldığını duyurdu.

AfB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sudan'da askerin geçiş hükümetini dağıtması ve gücü ele geçirmesine tepki gösterildi.

Sudan'ın AfB nezdindeki tüm faaliyetlere katılımının derhal askıya alındığı belirtilen açıklamada, iktidarın güçle ele geçirilmesi kınandı, bu durumun anayasaya aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kararın, sivil yönetime geçişe kadar devam edeceği kaydedildi.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.