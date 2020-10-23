Afrika Birliği'nden Tanzanya'ya: Endişe duyuyoruz!

Afrika Birliği (AfB), Tanzanya'da son aylarda görülen insan hakları ihlallerinden endişe duyduğunu açıkladı.

AfB'ye bağlı Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sivil toplumun başka mağdurlar adına dava açmasının önünü tıkayan yasa değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair bilgiye erişim kısıtlaması, medya organlarının kapatılması ve muhalif politikacılara yönelik yıldırma ve tehdit haberlerinden endişe duyulduğu ifade edildi.

Hükümete muhalif partilerdeki liderlerin herhangi bir kısıtlama olmadan demokratik işlevlerini özgürce yerine getirmesine izin vermesi çağrısı yapılan açıklamada, 28 Ekim'de genel seçimlerin yapılacağı ülkedeki insan hakları durumunun aktif şekilde takip edildiğine vurgu yapıldı.

İkinci dönemde de devlet başkanlığı koltuğunda oturmak için gelecek hafta yarışacak olan John Magufuli ve yönetimi sık sık insan hakları ihlalleri eleştirisine maruz kalıyor.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020, 16:19