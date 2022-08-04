Afrika Birliği'nden "Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı" girişimine destek

Girişimin liderleri, AfB Sudan Özel Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Belış ile girişimin ayrıntıları ve uluslararası aktörlerin desteği konusunu görüşmek için başkent Hartum'da toplantı gerçekleştirdi.

Girişimin Yürütme Komitesi Başkanı Haşim eş-Şeyh, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Büyükelçi Belış'a girişimle ilgili ayrıntılı bilgi verdik ve önümüzdeki birkaç günde yapmayı planladığımız diyaloğa dair hazırlıkları anlattık." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Belış'ın, Afrika Birliği'nin bu girişimi desteklediğini aktardığını söyleyen Şeyh, "Belış, bize Afrika Birliği'nin, ülkedeki çeşitli siyasi unsurlar arasında fikir birliğine varılıncaya kadar bizimle yan yana çalışacağını ve gerçekleştireceğimiz diyaloğa katılacağını söyledi." dedi.

Belış de görüşmenin ayrıntılarını, Afrika Birliği Başkanı'na ileteceğini ve bu girişimin Sudanlıların bu uzun krizden çıkmak için bekledikleri çözüm olabileceğini ifade ederek, Afrika Birliği'nde temel hedeflerinin Sudan'ın topraklarının ve halkının egemenliğini ve birliğini korumak olduğunun altını çizdi.

21 Mayıs'ta Sudan'da önde gelen din adamlarından Halife et-Tayyib eş-Şeyh, "Ulusal Mutabakat için Sudan Halkının Çağrısı" girişimini başlatmıştı.

Askeri müdahale sonrası siyasi istikrar sağlanamadı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona erdi.

Asker ve siviller arasındaki 4 ay süren krizin sonlandırılması için 39 ay sürmesi öngörülen ortak geçiş yönetimini başlatacak Anayasal Bildiri Anlaşması, geniş bir uluslararası katılımla 17 Ağustos 2019'da imzalandı.

Başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk, 21 Ağustos 2019'da yemin etti ve 5 Eylül 2019'da geçiş döneminin ilk hükümetini kurdu.

Ordu ile sivil yönetim arasında iktidar mücadelesi ve ciddi fikir ayrılıkları yaşanması sonucu askerler, 25 Ekim 2021'de yönetime el koyarak olağanüstü hal ilan etti, hükümeti feshetti, başbakan dahil onlarca siyasetçiyi gözaltına aldı.

Teknokrat hükümeti kurması için görevine iade edilen Hamduk, siyasi krizin çözülememesi nedeniyle 2 Ocak'ta görevinden istifa etti.

25 Ekim 2021’den bu yana Sudan Direniş Komiteleri, bazı siyasi güçler ve sendikaların organize ettiği gruplar, sivil demokratik yönetime geçiş talebiyle ordunun kararlarını protesto için gösteriler düzenliyor.

Askeri liderler, iktidarı 2023’te seçilmiş hükümete devretmeyi taahhüt ediyor.