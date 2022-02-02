Afrika Birliği Zirvesi'nde darbelere konuşuldu

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, kıtada yaşanan son darbelerin, demokratik rejimlere geçişte Afrika'nın imajını zedelediğini belirtti.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde konuşan Mahamat, "İktidarın anayasa aykırı şekilde ele geçirilmesi iyi bir imajı yansıtmıyor." dedi.

Mahamat, kıta genelinde barış ve istikrarı sağlama girişimlerine rağmen son zamanlarda artan darbelere dikkati çekerek, özellikle Sahil bölgesindeki terör eylemlerinin demokrasiye geçiş sürecini engellediğini kaydetti.

35'inci Afrika Birliği Zirvesi

Afrika ülkeleri liderleri kıtanın önemli meselelerinin masaya yatırılacağı 35. Afrika Birliği (AfB) Zirvesi'nde bu hafta bir araya geliyor.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki genel merkez binasında bugün üye ülke dışişleri bakanlarının toplanmasıyla başlayan zirve, 6 Şubat'a kadar sürecek.

Peş peşe gelen darbeler, iklim değişikliği, iç çatışmalar, terör saldırıları ve Kovid-19 salgınının ana gündem maddesi olacağı zirvede, İsrail'in Birliğe "gözlemci" üye olmasına yönelik itirazlar da tartışılacak.

Güney Afrika ve Cezayir'in söz konusu üyeliğin iptali için oylama yapılmasını istemesi bekleniyor.

Zirvede, her yıl bir ülkenin devraldığı dönem başkanlığı görevi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e geçecek.

Kamerun'daki Anglofon krizi, Mozambik'te terörle mücadele, Etiyopya'daki iç çatışma, Somali'de AfB misyonunun güvenliği yerel güçlere devri, Batı Afrika'daki darbeler, iklim değişimi ve etkileri, Sudan ve Çad'daki geçiş dönemi ve kıtadaki gıda sorunu öne çıkan başlıklar arasında olacak.