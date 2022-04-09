Afrika Boynuzu'nda 15 milyon kişi insani krizle karşı karşıya

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Afrika ülkelerindeki kuraklıkla ilgili yayımladığı açıklamada, bölgedeki insani krize dikkati çekti.

Afrika Boynuzu ülkelerindeki kuraklık nedeniyle 15 milyon kişinin insani krizle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, bu durumdan en çok etkilenen ülkelerin Kenya, Somali ve Etiyopya olduğu kaydedildi.

Gıda krizine neden olan faktörler arasında yetersiz yağışlara bağlı kuraklığın yanında çatışmalar, çöl çekirgelerinin tarım arazilerine zarar vermesi ve Kovid-19'un ekonomiye olumsuz etkileri sıralandı.

Afrika kıtasının doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgası yaklaşık 13 milyon kişiyi açlığa mahkum ederken, Kenya, Somali ve Etiyopya'da milyonlarca kişi su ve otlak bulmak için evini terk etmek zorunda kalıyor.