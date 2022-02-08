Afrika Boynuzu son 41 yılın en kurak dönemini geçiriyor
Dünya Gıda Programı (WFP), Afrika Boynuzu'nda 1981 yılından beri en kurak dönemin görüldüğünü belirterek, yaklaşık 13 milyon kişinin ağır açlık koşullarıyla yüz yüze olduğunu vurguladı.
Afrika 08.02.2022, 12:12
WFP'den yapılan açıklamada, Etiyopya, Kenya ve Somali'de 13 milyon kişinin yılın ilk çeyreğinde kuraklığın etkisiyle açlıkla karşı karşıya kalacağı kaydedildi.
Açıklamada, peş peşe üç yağış döneminin de beklenenin altında olmasından ötürü tarım ürünlerinin zarar gördüğü, besi hayvanlarının telef olmaya başladığı, susuzluk ve gıda sorunu nedeniyle ailelerin evlerini terk ettiği vurgulandı.
WFP Doğu Afrika Bölge Direktörü Michael Dunford, krizin önlenebilmesi için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.
WFP'nin gelecek 6 ayda 4,5 milyon kişiye yardım edebilmek için gerekli olduğunu açıkladığı rakam ise yaklaşık 327 milyon dolar.
Bölgede 2011'deki kuraklık ve gıda krizi sırasında Somali'de yaklaşık 250 bin kişi hayatını kaybetmişti.
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