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Afrika'da 100 milyondan fazla insan "felaket" derecesinde gıda sorunu yaşıyor

IFRC, Afrika'da 100 milyondan fazla kişinin "felaket seviyesinde" gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Afrika 16.04.2021, 10:08
Afrika'da 100 milyondan fazla insan "felaket" derecesinde gıda sorunu yaşıyor

Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu'nun (IFRC) raporuna göre, kıtadaki çatışmalar, güvenlik sorunları, çekirge sürüleri, iklimsel değişiklikler, seller ve ekonomik sıkıntılar gıda krizini artıran unsurlar arasında geliyor.

Afrika'da 100 milyondan fazla insanın gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu belirten IFRC, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da birçok ülkede söz konusu sorunu artırdığını kaydetti.

Gıda kriziyle en fazla karşı karşıya kalan bölgeler arasında Güney Sudan, Somali, Etiyopya'nın Tigray bölgesi, Çad Gölü Havzası, Burkina Faso, Mali ile Nijer sınırı gösterildi.

AA

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#afrika #gıda sorunu
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