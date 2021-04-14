Afrika'da 4 milyona yakın Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu

Afrika'da iyileşen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hasta sayısı 4 milyona yaklaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 116 bin 693 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 409 bin 469'a yükseldiği kıtada, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 3 milyon 946 bin 238'e ulaştı.

Afrika kıtasında en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta en fazla iyileşen ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Fas'ta kaydedildi.

Kaynak: AA