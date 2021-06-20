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Afrika'da 5 milyon 230 binden fazla insan enfekte oldu

Kara Kıta'da en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika 20.06.2021, 14:31
Afrika'da 5 milyon 230 binden fazla insan enfekte oldu

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 230 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 558'e yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 230 bin 183 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 635 bin 463'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

AA

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#afrika #salgın
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