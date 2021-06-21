Afrika'da 5 milyon 251 binden fazla insana virüs bulaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 251 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 137 bin 867'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 251 bin 273 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 646 bin 350'ye ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

AA