Afrika'da 7 milyon 233 binden fazla insana Kovid-19 bulaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 7 milyon 233 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 181 bin 889'a, vaka sayısı 7 milyon 233 bin 564'e yükseldi.

Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 6 milyon 338 bin 975 olarak kayıtlara geçti.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

AA