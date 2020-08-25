Afrika'da COVID-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Bugüne kadar COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı sırasıyla 13 bin 159 ölümle Güney Afrika, 5 bin 280 ölümle Mısır ve 1446 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif COVID-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da virüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2020, 14:40