Afrika'da en fazla dolar milyoneri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde

Afrika kıtasındaki en fazla dolar milyonerinin Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunduğu bildirildi.

Henley & Partners Küresel Vatandaşlık Raporu, Afrika'da en fazla dolar milyonerlerinin bulunduğu şehirleri sıraladı.

Rapora göre, Afrika'daki en fazla dolar milyoneri Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bulunuyor.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg şehri, Afrika kıtasındaki en fazla milyonere ev sahipliği yapıyor.

15 bin 200 dolar milyonerinin bulunduğu Johannesburg şehrini 7 bin 800 dolar milyonerine sahip Mısır'ın başkenti Kahire takip ediyor. Yine Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehri üçüncü sırada yer alıyor.

Afrika'da en fazla milyonere ev sahipliği yapan şehirler sıralamasında Nijerya'nın ticaret merkezi Lagos dördüncü, Kenya'nın başkenti Nairobi ise beşinci sırada bulunuyor.

Bu yıl dolar milyonerinin Afrika'da en hızlı arttığı şehirler ise Zambiya'nın başkenti Lusaka, Angola'nın başkenti Luanda ile Nijerya'nın Lagos ve Abuja şehirleri oldu.