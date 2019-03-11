Afrika'da ilk ezanın yükseldiği şehir: Kayrevan

Vaktiyle İslâm dünyasının en büyük yönetim, ticaret, din ve ilim merkezlerinden olan Kayrevan, Afrika'nın ilk ezan okunan şehrlerindendir. Tunus'ta kıyının mavi beyaz renkleri, ülkenin iç kesimlerine ilerledikçe kahverengiye dönüyor. Tunus'un en güzel kahverengi şehirlerinden olan Kayrevan'ın tarihi 7. yüzyıla dayanıyor. 2009 yılında İslâm Konferansı Teşkilatı (Bugün İslam İşbirliği teşkilatı) tarafından "İslâm Kültür Başkenti" seçilen Kayrevan, aynı zamanda UNESCO'nun dünya kültür mirası listesinde de yer alıyor.

Yüzyıllara şahitlik eden Kayrevan, İslâm medeniyetini Afrika coğrafyasına, hatta Endülüs'e taşıyan şehir olması dolayısıyla, köklü bir tarihe sahip. Şehir, miladi 670 senesinde Emevilerin Afrika valisi olan Ukbe bin Nâfi tarafından bir askerî üs olarak kurulmuş. Kayrevan adı da "ordugâh" anlamına geliyor.

Güvenlik için inşa edilen Kayrevan meşhur surları sebebiyle ilk bakışta korunaklı bir kale gibi gözüküyor. Bugün hâlâ dimdik ayakta duran surlar, 761 yılında Mağrib valisi Muhammed Huazi tarafından yaptırılmış. Surların üzerinde pek çok kapı bulunuyor ve şehrin kalbi olan çarşısı olan Kayrevan merkezine bu kapılardan geçerek gidiliyor.

Kayrevan için hayatın merkezi olan çarşıda şehrin günlük hayatının tüm renkleri bir arada bulunuyor. Çarşının en önemli ürünü ise Zerbiyya adı verilen meşhur Kayrevan halıları. Çarşı pek çok dar sokakla şehre bağlanıyor. Bu sokaklardan birinde, Kayrevan efsanelerinden Barruta kuyusu bulunuyor. Barruta kuyusunun suyundan içmek için dünyanın dört bir yanından turist Kayrevan'a akın ediyor. Tarihi boyunca içme suyu sıkıntısı çeken Kayrevan için Barruta kuyusu bu sıkıntıya bulunan çarelerden biridir. Diğer çare ise, 9. yüzyılda Aglebiler tarafından yaptırılan havuzlardır. Yağmur suyunun biriktirildiği havuzlar, uzun yıllar boyunca şehrin su deposu olarak kullanılmış ve hayatın kaynağı su, bu havuzlardan temin edilmiş.

AFRİKA'DA İLK EZAN BURADA OKUNDU

Kayrevan, Afrika kıtasında ilk ezan okunan şehirlerden biridir.. Ezan sesinin yükseldiği 7. yüzyılda inşa edilen Ulu camii, kıtanın en eski camii. Burada bulunan ilk cami 671 yılında, Kayrevan şehrinin de kurucusu olan Emevi Afrika valisi Ukbe bin Nafi tarafından inşa ettirilmiş. Bugün görülen bina ise 9. yüzyıldan kalma. O günden bugüne defalarca onarılan ve her defasında aslına sadık kalınan cami tam bin 342 yaşında. Bugüne kadar milyonlarca defa ezan sesi yükselen Ulu Cami'nin Kuzey Afrika mimarisinin en güzel örneklerinden kabul edilen minaresi, yüzyıllara meydan okuyor. Minarenin alemi ise cam bir fanus içinde korumaya alınmış durumda.

Ulu caminin en ilgi çekici yerlerinden biri de camiyi çevreleyen ve binadan da eski olan sütunlu revaklar. Kayrevan'ın vaktiyle bir Roma köyü olan Kamunia'nın yerine kurulduğu ve şehir kurulurken de bu köyün kalıntılarından faydalanıldığı söyleniyor. Ulu Cami'nin avlusunda yer alan her biri diğerinden farklı sütunlar da bu tezi doğrular nitelikte. Afrika kıtasının en büyük ibadethanelerinden biri olan Ulu cami, 365 sütun üzerinde yükseliyor.

Tıpkı sütunlar gibi, caminin ahşap oyma kapıları da her biri ayrı ayrı eşsiz motiflerle süslenmiş. Caminin dışı ve avlusu ne kadar sade ise içi de o kadar göz alıcı. İnce ince işlenmiş duvarlar adeta birer sanat eseri. Pencere vitrayları bu coğrafyadaki camilerde nadir rastlanan cinsten. Vaktiyle 7 su kuyusu barındıran avluda bugün yalnız tek bir su kuyusu bulunuyor. Ulu Cami'ye namaz kılmak için gelenler, asırlar önce olduğu gibi hâlâ bu kuyudan su içebiliyorlar.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 16:36