Afrika'da kaçırılan Alman vatandaşı 4,5 yıl sonra serbest kaldı

Sivil toplum kuruluşu Help Genel Müdürü Bianca Kaltschmitt, insani yardım çalışanı Jorg Lange'ın artık ailesinin yanına dönebileceğini söyledi. Kaltschmitt, Almanya Dışişleri Bakanlığı, polis, Mali ve Nijer ile birlikte diğer komşu ülkelerdeki yetkililere de yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Alman yardım çalışanı Lange, 11 Nisan 2018'de sık sık cihatçı saldırıların vurduğu Mali sınırına yakın bir bölgede, Nijer'in batısındaki Ayorou yakınlarında motosikletli silahlı kişiler tarafından kaçırılmıştı.

Lange kaçırıldıktan kısa süre sonra Afrikalı şoförü serbest bırakıldı. Alman medyası yardım çalışanın cihatçı gruplara satıldığı yolunda haberler yaptı.

Haftalık Alman haber dergisi Der Spiegel, Lange'ın serbest bırakılmasında Fas gizli servisinin cihatçı gruplarla kurduğu temasının önemli rol oynadığını yazdı.

Sahel bölgesinde Fransa, ABD, Avustralya ve Romanya'dan en az dört rehinenin tutulduğu belirtiliyor. Kasım ayının sonlarından beri kayıp olan Alman bir rahibin de kaçırılmış olduğu düşünülüyor. Ancak şimdiye kadar sorumluluk üstlenen olmadı.

Kaynak: Euronews