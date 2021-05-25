Afrika'da Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 130 bine dayandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 809 bin 560'a yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 129 bin 33’e çıktığı kıtada, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 336 bin 860'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip kıtaya 38 milyon doza yakın aşı ulaştı, 24,2 milyon doz aşı uygulandı.

AA