Afrika'da Kovid-19 kaynaklı vefat sayısı 135 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 134 bin 471 oldu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 53 bin 948'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 134 bin 471'e çıktığı kıtada, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 527 bin 934'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da Kovid-19'a karşı bugüne dek yaklaşık 41 milyon 200 bin doz aşı yapıldı.

AA