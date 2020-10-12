Afrika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bini aştı

- Kıta genelinde yeni tip koronavirüs salgınından son 24 saatte 208 kişi öldü, 8 bin 975 yeni vaka tespit edildi

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 975 artarak 1 milyon 587 bin 274'e ulaştı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 208 artışla 38 bin 168 oldu.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 17 bin 780 ölümle Güney Afrika, 6 bin 52 ölümle Mısır, 2 bin 605 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar virüse bağlı can kaybı rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 692 bin 471 olarak kaydedilirken, bu ülkeyi 152 bin 404 vakayla Mısır ve 104 bin 516 vakayla Fas izledi.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 311 bin 335 kişi ise iyileşti.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:51