Afrika'da Seyşeller farkı

Uluslararası Şeffaflık Örgütü, "2022 Yolsuzluk Algı Endeksi" raporunu yayımladı.

Rapora göre, Afrika kıtasında en az yolsuzluk vakasının kaydedildiği ülke Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Seyşeller oldu.

Dünya sıralamasında 23'üncü sırada yer alan Seyşeller'i, kıta sıralamasında Botsvana ve Cape Verde takip etti.

Afrika'da "en fazla yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülke sıralamasında ise ilk sıraya Eş-Şebab terör örgütünün saldırılarıyla gündeme gelen Somali oturdu. Afrika sıralamasında Somali'yi, Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan takip etti.

Söz konusu ülkeler dışında Afrika'da "en az yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülkeler arasında Ruanda, Morityus, Namibya, Benin ve Gana, "en fazla yolsuzluk vakası"nın kaydedildiği ülkeler arasında ise Ekvator Ginesi, Burundi, Komor Adaları, Çad ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sıralandı.