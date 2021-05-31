Afrika'da vaka sayısı 5 milyona dayandı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 130 bin 741'e yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 875 bin 941 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 388 bin 735'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

AA