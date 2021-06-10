Afrika'da vaka sayısı 5 milyonu geçti

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 133 bin 746’ya çıktı.

Vaka sayısı 5 milyon 9 bin 823'e yükselirken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 500 bin 448'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 39 milyon doz aşı yapıldı.

AA