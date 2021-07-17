Afrika'da vaka sayısı 6 milyon 200 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 197 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 156 bin 447'ye çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 197 bin 257 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 380 bin 90'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.