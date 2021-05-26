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Afrika'da vaka sayısı her geçen gün artıyor

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 819 bin 606'ya yükseldi.

Afrika 26.05.2021, 13:43
Afrika'da vaka sayısı her geçen gün artıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 129 bin 317'ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 819 bin 606 olurken, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 346 bin 183'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, virüse karşı bugüne dek yaklaşık 28,2 milyon doz aşı yapıldı.

AA

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#afrika #vaka
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