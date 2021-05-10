Afrika'da vefat sayısı 125 bine yaklaştı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 673 binin üzerine çıkarken, virüs kaynaklı ölümler ise 125 bin sınırına dayandı.
Afrika 10.05.2021, 11:48
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 124 bin 715'e yükseldi.
Vaka sayısı 4 milyon 673 bin 469 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 206 bin 759'a ulaştı.
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
AA
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