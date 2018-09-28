Afrika'dan Mısır'a 500 milyon dolar kredi

Afrika Kalkınma Bankası, Mısır’a vermeyi vadettiği 1,5 milyar dolarlık kredinin son dilimi 500 milyon doları serbest bıraktı.

Mısır Yatırım ve Uluslararası Yardımlaşma Bakanı Sahar Nasr yaptığı yazılı açıklamada, Afrika Kalkınma Bankasının Mısır’a 3 yıllık bir dönem içerisinde vermeyi taahhüt ettiği kredinin son dilimi 500 milyon doların teslim alındığını duyurdu.

Açıklamada, özellikle Sina Yarımadası’nın alt yapı çalışmaları ve bu bölgedeki özel teşebbüsü desteklemek hedefiyle, Mısır ve Afrika Kalkınma Bankası arasındaki yardımlaşmanın artırılacağı belirtildi.

Mısır, kredinin ilk dilimi 500 milyon doları Aralık 2015’te, ikinci dilimi diğer 500 milyon doları ise Mart 2017’de teslim almıştı.

Mısır, özellikle de 2016 yılında Körfez ülkeleri, uluslararası bankalar ve kurumlar ile kredi anlaşmaları yaptı. Mısır hükümeti, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Ağustos 2016’da 12 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladı. Kahire, Suudi Arabistan’dan ise Ekim 2016’da 2 milyar dolar kredi aldı.

Ardından Kasım 2016’da Mısır cüneyhinin dalgalanmaya bırakılmasıyla, cüneyh dolar karşısında yüzde 50’lere varan değer kaybına uğramıştı.

Kaynak: AA