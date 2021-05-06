Afrika'de vaka sayısı tırmanışta

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek yaklaşık 19,1 milyon doz aşı yapıldı.

AA