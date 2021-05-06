Afrika'de vaka sayısı tırmanışta
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika kıtasında virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 123 bin 554'e, vaka sayısı 4 milyon 636 bin 622'ye, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 166 bin 734’e çıktı.
Afrika 06.05.2021, 13:12
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.
Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.
Ourworldindata.org'da yer alan verilere göre, yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek yaklaşık 19,1 milyon doz aşı yapıldı.
AA
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