Avusturya’nın başkenti Viyana’da “Dijital Çağ'da İşbirliği Yapmak” başlığıyla yapılan forumda Çad'ın Eski Başbakanı ve Afrika Birliği Komisyonu'nun (AUC) başkanlığını yürüten Musa Faki Mahamat, Avrupalılara Afrika'yı anlattı. Mahamat, “Afrika en fazla para verenin satın aldığı bir ülke değildir” dedi. Avrupa Birliği (AB) üyesi liderlerinin de bulunduğu toplantıyı Avrupa Konseyi Başkanı Jean Claude Juncker de katıldı.

Forumdaki konuşmalar için, “Afrikalı liderler batıya karşı konuşmaya başladılar; yeni bir şafağın yakın olduğu anlaşılıyor” şeklinde yorumlar yapıldı.

Rwanda Başkanı ve Afrika Birliği Başkanı Paul Kagame ise, Afrika'nın Avrupa tarafından karşılıksız yardımlara değil ortaklıklara ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2018, 12:50