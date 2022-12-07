Afrika Kalkınma Bankası düşük gelirli ülkelere 8,9 milyar dolarlık destek verecek

AfDB Başkanı Akinwumi Adesina, kararla düşük gelirli ülkelere ekonomik alanda destek olacaklarını açıkladı.

Adesina, 8,9 milyar dolarlık desteğin, düşük gelirli ülkelerin içinde bulunduğu ekonomik ve çevresel sorunlarla mücadele etmede kaktı sağlayacağını ifade etti.

Öte yandan hükümetlere sürdürülebilir kalkınma, altyapının güçlendirilmesi, borç yönetimi, yönetişim ve kapasite geliştirme alanlarında destek sağlanacak.

Afrika Kalkınma Fonunun şimdiye kadar aldığı en yüksek miktardaki destek olduğu belirtilen 8,9 milyar dolarlık bütçenin, 2023-2025 döneminde kullanılacağı kaydedildi.