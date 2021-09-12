Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı artıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 105 bin 720'ye çıktı.

Kıtada hayatını kaybedenlerin sayısı 203 bin 1 olurken, iyileşenlerin sayısı 7 milyon 319 bin 914'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Libya ve Etiyopya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.