Afrika'nın en kalabalık ülkesine 41 milyon aşı daha gidecek
Aşıya ulaşımda güçlük yaşayan ülkelerden biri olan Nijerya, COVAX aracılığıyla 41 milyon doz aşı daha teslim alacak. 200 milyonu aşan nüfuslu ülkede şimdiye kadar 4 milyona yakın aşılama yapıldı.
Nijerya'nın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 41 milyon doz daha aşı alacağı bildirildi.
Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, ülkenin Kovid-19'la mücadele kapsamında 41 milyon doz AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Johnson & Johnson aşıların teslim alacağını belirtti.
Bu aşıların Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX), Afrika Birliği ve ABD hükümeti tarafından bağışlandığını ifade eden Shuaib, aşıların temmuz-eylül arasında ülkeye gelmesinin beklendiğini söyledi.
Shuaib, birinci kitlesel aşılamayla ülke genelinde 3 milyon 938 bin 945 kişinin aşı olduğunu kaydetti.
Hükümetin birkaç hafta içinde Kovid-19 aşı programının ikinci aşamasına başlayacağını belirten Shuaib, halkına salgına karşı aşı olmalarına çağrısında bulundu.
Nijerya'da 14 kişide Kovid-19'un Delta varyantının görülmesinin ardından günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya başlandı.
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da, Kovid-19 salgınının başından bu yana 168 bin 867 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 623'ü sağlığına kavuştu, 2 bin 125 kişi ise yaşamını yitirdi.