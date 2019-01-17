Afrika ülkeleri Kongo için toplandı

Güney Afrikalı liderler, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) düzenlenen seçimi ve siyasi gelişmeleri tartışmak için toplandı.

Güney Afrika Kalkınma Topluluğuna (SADC) üye ülkelerin liderleri ve Afrika Birliği temsilcileri, KDC’de yaşanan süreci masaya yatırmak için Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da bir araya geldi.

Toplantı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lindiwe Sisulu, toplantının güvenlik ve seçim odaklı olduğunu kaydetti.

Sisulu, dünya kamuoyunun ve KDC vatandaşlarının, ülkedeki Anayasa Mahkemesinin vereceği seçim kararına saygı duymasını istediklerini dile getirdi.

Karar çıkana kadar şiddetten kaçınılması ve sükunetin korunması gerektiğini belirten Sisulu, sürecin barış içinde sonuçlanmasını umduklarını ifade etti.

Toplantıya Ruanda Devlet Başkanı ve Afrika Birliği Dönem Başkanı Paul Kagame ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa’nın yanı sıra çok sayıda lider katılırken, basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası ortak açıklama yapılması bekleniyor.

Vatikan, Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yaklaşık 2 yıldır ertelenen cumhurbaşkanlığı seçimleri 30 Aralık'ta gerçekleştirildi.

KDC Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu, ana muhalefet partisi Demokrasi ve Sosyal İlerleme Birliğinin (UDPS) Genel Başkanı Felix Tshisekedi’nin oyların yüzde 38,57'sini alarak seçimin galibi olduğunu duyurmuştu.

Komisyon, bazı muhalefet partilerinin çatı adayı olan Martin Fayulu’nun ise oyların yüzde 35,2’sini aldığını açıklamıştı.

Seçimlerinde 40 bin gözlemcisi olduğunu ileri süren Vatikan’a bağlı Katolik Kilisesi, seçimi muhalif adaylardan Tshisekedi'nin kazandığını yalanladı.

Amerikan Exxon Mobil'in eski yöneticisinden itiraz

Farklı kaynaklardan aldığı seçim sonuçlarını analiz eden İngiliz Financial Times gazetesi de seçimin kazanan adayın Martin Fayulu olduğunu yazdı.

Amerikan çok uluslu petrol ve doğal gaz şirketi Exxon Mobil'in eski bir yöneticisi olan Fayulu, seçim sonuçlarına itiraz ederek oyların yüzde 61’ini aldığını ileri sürmüştü.

Kaynak: AA