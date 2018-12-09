Afrika ülkeleri Mısır'da tatbikatta

Mısır'da, Afrika ülkelerinin katılımıyla düzenlenen ortak askeri tatbikat başladı.

Mısır ordu sözcüsü Albay Tamir er-Rufai, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır, Sudan, Nijerya ve Burkina Faso ordularının katılımıyla terörle mücadele askeri tatbikatının başladığını belirtti.

Ülkenin batısındaki Muhammed Necib Askeri Üssü'nde yapılan tatbikatın 14 Aralık'a kadar süreceğini aktaran Rufai, tatbikatın terör tehditlerine karşı mücadele, rehine kurtarma operasyonları gibi çeşitli konularda yeterliliği artırma amacı taşıdığını kaydetti.

Albay Rufai, tatbikatın ayrıca söz konusu ülkelerin özel kuvvetleri arasında iş birliği ve uyumu artırma hedefi taşıdığını da belirtti.

Cezayir ve Tunus arasındaki deniz tatbikatı bitti

Kıtadaki bir başka tatbikat olan Cezayir ve Tunus ortak askeri deniz tatbikatı Mercan 2018 ise sona erdi.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tunus deniz kuvvetleriyle Akdeniz'de yapılan Mercan 2018 askeri deniz tatbikatının sona erdiği belirtildi.

Tunus'un Bizerte sahil kentindeki deniz üssünde 3 Aralık'ta başlayan tatbikatın ikili askeri iş birliğini geliştirme amacı taşıdığı kaydedildi.

Tatbikat kapsamında denizde arama kurtarma çalışmaları, yasa dışı gemilere karşı mücadele gibi çeşitli deniz operasyonları yapıldığı aktarılan açıklamada, bu şekilde iki ülkenin de yeterliliğinin arttırılmasına imkan sağlandığı ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 23:56