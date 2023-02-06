Afrika ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajları

Doğu Afrika birliklerinden Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesinin (IGAD) Yönetici Sekreteri Workneh Gebeyehu, Türkiye'de yıkıma ve can kayıplarına yol açan trajik depremden ötürü derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Gebeyehu, Türkiye hükümeti ve halkına en derin başsağlığı dileklerini ilettiğini ifade etti.

- Etiyopya

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, depremden büyük üzüntü duyduklarını belirterek "Türkiye hükümeti ve halkıyla dayanışma içindeyiz." ifadesini kullandı.

Bakanlık, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini ileterek yaralananlara acil şifalar diledi.

- Gambiya

Gambiya Devlet Başkanı Adama Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Türkiye Cumhuriyeti, Suriye ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerini vuran ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük bir depremin yıkıcı haberini öğrendik." ifadesini kullandı.

Barrow, Gambiyalılar adına depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

- Somali

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur, Twitter'dan, "Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerde hayatını kaybeden dost ve kardeş ülke Türkiye vatandaşlarına Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." mesajını paylaştı.