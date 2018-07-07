'Afrika'yı yoksulluktan gençlik kurtaracak'

Ruanda Devlet Başkanı Kagame, Afrika Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Gençler, Afrika ülkelerinin kalkınmasına ve dönüşümüne en fazla katkı sağlayan kesim olacak." diyerek, genç nüfusun "Kara Kıta"yı refaha kavuşturacak olan kilit unsur olduğunu belirtti.