Afrika'da vaka sayılarında artış var

Koronavirüs vakaları Afrika ülkeleri arasında haftalık bazda yüzde 30 artış gösterdi. Sağlık otoriteleri, Covid-19'a karşı tümüyle aşılamanın ise kıta genelinde yüzde 0,79'da kaldığını belirtti.

DSÖ Afrika Bölge Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, haftalık basın toplantısında, son bir haftada Covid-19 nedeniyle ölümlerin yüzde 15 arttığını kaydetti. Yetkili, 5 ülkenin (Güney Afrika, Tunus, Zambiya, Uganda ve Namibya) yeni vakaların yüzde 76'sını oluşturduğunu söyledi.

Moeti, son 1 haftada Covid-19 vakalarının da yüzde 30 arttığını belirterek bu rakamların Ağustos 2020'deki birinci dalga ve Ocak 2021'deki ikinci dalga ile benzerlik gösterdiğine dikkati çekti. Afrika'daki 22 ülkede vakaların yüzde 20 arttığını kaydeden Moeti, kıtanın üçüncü Covid-19 dalgası içerisinde olduğunu sözlerine ekledi.

Aşılama süreciyle ilgili bilgi veren Moeti, kıtada yaklaşık 12 milyon kişinin aşılandığını ve bunun toplam nüfusun yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiğini belirtti.

Covid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 136 bini geçti. Vaka sayısı 5 milyon 150 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 584 bine ulaştı.

Afrika'da hükümetler, turizm sektörünün hareketlenmesi için ortak çalışma yürütecek

Afrika'da turizm bakanları, koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen sektörün tekrar hareketlenmesi için ortak çalışma kararı aldı.

Namibya'nın başkenti Windhoek'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Afrika Zirvesi'nde bir araya gelen bakanlar ortak açıklama yaptı. Açıklamaya göre, kıtada turizmin yeniden hareketlendirilmesi için ortak çalışma yürütülmesi kararı alındı. Afrika genelinden özel ve kamu teşebbüsleri de zirveye katıldı. UNWTO, Afrika'daki turizmin yeniden gelişmesi için markalaşma ve tanıtım konularında destek verecek. Kıtanın zengin kültür, doğa, yaban hayatı ve mutfağına işaret edilen açıklamada, hareketlenen turizm sektörünün kısa vadede istihdam ve ekonomiyi de olumlu etkileyebileceği vurgulandı. Covid-19 salgını kısıtlamaları ve yeterli aşılamanın yapılamaması birçok Afrika ülkesinin ekonomisini olumsuz etkiledi.

Kaynak: Euronews