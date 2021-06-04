Afrika’nın en fazla maaş alan lideri belli oldu

Kamerun Cumhurbaşkanı Paul Biya, yıllık 621 bin dolarlık maaşlıyla, Afrika’nın en yüksek maaş alan lideri oldu.

Ekonomi haberleri yapan medya şirketi Business Insider Africa’nın, 2021 yılının en yüksek maaş alan liderler sıralamasında, ilk sırayı yıllık 621 bin dolar maaşla Paul Biya aldı.

Biya'yı yıllık 488 bin dolarla Fas Kralı 6. Muhammed takip ederken onu da yıllık 223 bin dolarlık maaşıyla Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa izledi.

Business Insider Africa'ya göre, 4'üncü sırada 192 bin dolarla Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, 5'inci sırada 183 bin dolarla Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, 6'ncı sırada 168 bin dolarla Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 7'nci sırada 152 bin dolarla Ekvetar Ginesi Devlet Başkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, 8'inci sırada 146 bin dolarla Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, 9'uncu sırada 108 bin dolarla Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou ve 10'uncu sırada ise 100 bin dolarla Fildişi Sahilleri Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

AA