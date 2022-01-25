Akile Salih: "Meclis, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan için referans olmasını görmek istemiyor"

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçmeye yönelik istişarelerden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Seçimlerin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması ve Abdulhamid Dibeybe hükümetinin görev süresinin dolduğu yönündeki itirazlar nedeniyle ülkedeki siyasi çıkmaz devam ederken, Temsilciler Meclisi yeni başbakanın seçimine ilişkin şartları ve mekanizmayı istişare için oturum düzenledi.

Oturumda yapılan oylamada Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçme istişarelerine katılmasını 21 kişi kabul ederken, 30 kişi ise reddetti.

Meclis Başkanı Salih, oylamanın ardından yaptığı konuşmada "Meclis, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan için referans olmasını görmek istemiyor." diyerek, Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakanı seçme istişarelerinden uzaklaştırıldığını söyledi.

Devlet Yüksek Konseyinden ise henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Yerel kaynaklar, Meclisteki oturum sırasında hükümet değişimi konusunda anlaşmazlık yaşandığını, milletvekillerinden bazılarının Dibeybe hükümetinin gitmesini savunurken, bazılarının ise görevine devam etmesini istediğini aktarmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, "hükümetin görev süresinin dolduğunu ve yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini" söylüyor.