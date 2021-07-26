Al Jazeera'nin Tunus ofisine baskın
Gece yaşanan darbenin ardından Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının Tunus'taki ofisine Tunus güvenlik güçleri tarafından baskın yapıldı.
Afrika 26.07.2021, 13:03
Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, ofislerine sivil giyimli güvenlik güçlerince baskın düzenlendiği ifade edildi.
Açıklamada, baskından sonra tüm çalışanların ofisten çıkarıldığı, cihaz ve telefonların kapatılmasının istendiği aktarıldı.
Söz konusu baskından önce Tunus güvenlik makamlarından herhangi bir uyarının gelmediği kaydedildi.
AA
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