Altın aramak yasaklanmıştı, şimdi de sınır kapatıldı

Çad Güvenlik Bakanı Muhammed Eba Ali Salah, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Bir sonraki duyuruya kadar Libya ile aramızda bulunan sınırı kapattık." şeklinde konuştu.

Altın arama faaliyetlerinin dün yasaklandığı sınır bölgesinde son zamanlarda maden işçileri ve ordu mensupları arasında çatışmalarda artış gözlemlenmişti.

Altın rezervi bakımından zengin olan bölgeye her türlü insanın girdiğini ve bunun güvenlik açığına mahal verdiğini kaydeden Salah," Bu bölge, isyancı ve teröristlerin buluşma alanı oldu. Bu bölgede görülecek herkes terörist olarak değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Ocak 2017'de Çad, güvenlik nedeniyle Libya sınırını kapattı.

Bununla birlikte, aynı yıl N’Djaména, insani gerekçelerle sınır kapısı açmayı kabul etti.

Şubat ayında Çad Dışişleri Bakanı Muhammed Zene Şerif, ordunun, isyancıların konvoyunun Libya'dan geldiği bölgeye girerek 250 terörist yakaladığını ve 40'ın üzerinde aracın imha edildiğini ve yüzlerce silahın ele geçirildiğini açıkladı.

Libya-Çad sınırı ve Nijer ve Sudan ile olan diğer sınırların hiçbir güvenliği yoktur ve bu nedenle teröristlerin ve silahlı grupların sızmasına izin vermektedir.

Kaynak: www.dunyabulteni.net