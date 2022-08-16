Altın madeninde toprak kayması: 3 ölü
Kamerun’un doğusundaki Batouri şehrinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonucu 3 maden işçisi hayatını kaybederken çok sayıda işçi yaralandı.
Afrika 16.08.2022, 00:41
Ulusal basındaki haberlere göre, Batouri şehrinde bulunan altın madeninde toprak kayması meydana geldi.
Yaklaşık 3 gündür devam eden sağanak yağışın sebep olduğu düşünülen felakette 3 maden işçisi hayatını kaybetti, çok sayıda işçi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Kamerun’da özellikle yağışlı sezonlarda, güvenlik standartlarına uymayan maden sahalarında sık sık ölümlü kazalar meydana geliyor.
Kaynak: AA
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