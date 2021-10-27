Amaçlarına ulaştılar: Sudan'daki eylem sona erdi

Sudan'da sivil hükümetin feshi talebiyle 16 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde başlatılan oturma eylemi sonlandırıldı.

Başkent Hartum'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünden başlayıp Başbakanlığa kadar uzanan caddede oturma eylemi yapan sivil hükümet karşıtı protestocular, ordunun olağanüstü hal kararı almasının ve hükümeti feshetmesinin ardından dağıldı.

Alandaki platformlar ve çadırlar söküldü, cadde temizlenmeye başlandı.

Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının yer aldığı ordunun genel karargahı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.

Güvenlik güçlerince beton barikatlar, dikenli teller ve kum yığınlarıyla kapatılan ordunun genel karargahına çıkan yollar henüz trafiğe açılmadı.

Sudan'da olağanüstü hal ilanının 3. gününde ordu, başkent Hartum'da sivil yönetim yanlılarınca kapatılan ana caddelerdeki barikatları kaldırıp yol temizleme çalışmalarına da başladı.

Güvenlik güçlerinin, protestoların başından bu yana barikatların kaldırılması için ilk kez caddelere çıkmasının ardından başkentteki trafik ve hareketlilik normale dönmeye başladı.

Okulların 25 Ekim'den bu yana kapalı olduğu ülkede, telefon ve internet hatlarındaki kısıtlama sürüyor.

Olağanüstü hal ilan edildi

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, Hamduk'un dün akşam serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Askeri müdahalenin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı.

Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.