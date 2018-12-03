Ambargo uygulanan ülkeye Avrupa ve Çin’den silah

Londra merkezli Conflict Armament Research kuruluşu tarafından yayınlanan raporda Güney Sudan’da bulunan silahların Avrupa ülkeleri ve Çin’e ait olduğu ortaya konuldu.

Araştırmacılar, yüzlerce silahı ve 200 binden fazla mermiyi incelediklerini açıkladılar. Araştırmanın sonucunda kullanılan mermilerin büyük çoğunluğunun Çin'de üretildiği tespit edildi. Başta Romanya, Bulgaristan ve Slovakya’dan da Güney Sudan’a silahların gönderildiği belirlendi.

Ayrıca raporda silahların çatışma bölgesine nasıl ulaştırıldığı da yer alıyor.

Ülkede çıkan iç savaşta yaklaşık 383 bin kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de çıkan çatışmalar nedeniyle yaralanmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



