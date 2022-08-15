Amerika, 13 Eş-Şebab militanını hava saldırısıyla etkisiz hale getirdi

Somali ordusu yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hiran bölgesinde yapılan hava saldırısında 13 terör örgütü üyesinin öldüğünü belirtti.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), saldırıya ilişkin açıklama yapmazken geçen hafta başında düzenlenen saldırılarda 4 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Ülkenin güney ve orta kesiminde bazı kasaba ve köyleri elinde bulunduran Eş-Şebab, 2000'li yılların ortalarından bu yana Mogadişu'da kurulan hükümeti yıkmaya çalışıyor.

Örgüt, şehirlerde sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.