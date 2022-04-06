Amerika'dan Tunus'a çağrı: İvedilikle demokratik yönetime dönülmeli

ABD’nin Tunus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkedeki 3 yıllık görev süresini tamamlayan Büyükelçi Blome, veda ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Said ile Kartaca Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Tunus'ta farklı siyasi tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı bir reform sürecine ihtiyaç olduğunu belirten Blome, "Seçilmiş bir parlamento da dahil olmak üzere anayasal demokratik yönetime ivedilikle dönülmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'li Büyükelçi, "Tunus halkının etkili, demokratik ve duyarlı bir hükümet özlemini desteklediklerini" vurguladı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said'in geçen yıldan bu yana aldığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Said, 25 Temmuz 2021'de Meclisin çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı. Tunus Cumhurbaşkanı, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Meclisin çalışmalarının askıya alınmasına karşı çıkan milletvekilleri 30 Mart'ta çevrim içi oturum düzenlerken, bunu "darbe girişimi" olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Said, Anayasa'nın 72. maddesine dayanarak aynı gün Meclisi feshettiğini duyurdu.

Ülkedeki bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.