Amerika, "KDC'deki silahlı gruplara desteği kesmesi" için Ruanda'ya çağrı yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan yazılı açıklamada, KDC'deki isyancı grupların insan hakları ihlallerine karıştığına dikkat çekildi.

Kagame'ye, Ruanda'nın KDC'deki silahlı gruplara desteğini kesmesi çağrısı yapılan açıklamada, "Ruanda'nın desteğindeki M23 dahil KDC'deki devlet dışı silahlı gruplara herhangi bir dış destek sonlanmalı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çatışmaların Kongolu sivilleri olumsuz etkilediği belirtilerek 1994 Ruanda Soykırımı hatırlatılarak etnik kimlikler üzerinden nefret söylemi ve kışkırtmaların sonlandırılması çağrısı yapıldı.

- İki ülke arasındaki krizin kaynağı: M23

KDC’nin doğusunda faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi'nin (M23) Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC, Ruanda'yı altın, koltan ve kobalt gibi mineraller açısından zengin olan topraklarını kendi çıkarları için işgal etmeye çalışmakla ve M23 isyancılarını desteklemekle suçlarken Ruanda ise iddiaları reddediyor.