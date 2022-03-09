Amerika Libya'da sükunet tavsiyesini yineledi

ABD'nin Trablus Büyükelçiliği Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, Büyükelçi Norland'ın, "Yabancı diplomatlarla yaptığı toplantıda Abdulhamid Dibeybe'ye mesajım buydu ve Washington'daki meslektaşlarım da Fathi Başağa ile benzer bir görüşme yaptı." ifadelerine yer verdi.

Libya'daki tüm taraflara ülkesinin tavrını Norland, "ABD tüm taraflara temaslarında gerginliğin düşürülmesi ve sükunet çağrısında bulunmayı sürdürüyor" şeklinde dile getirdi.

Libya Başbakanı Abdulahamid Dibeybe, dün başkent Trablus'taki yabancı misyon şefleriyle bir araya gelerek ülkedeki siyasi durumları görüşmüştü.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa’yı başbakan seçti. 1 Mart’ta ise Başağa hükümetine güvenoyu verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise, Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söyledi.